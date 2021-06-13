Из-за аварии на аттракционе в Николаевской области пострадали три человека

Инцидент произошел во время празднования Дня города в Вознесенске.

В городе Вознесенске на Николаевщине во время работы карусели в парке аттракционов открылись крепления безопасности и поднялась ограда. Вследствие инцидента пострадали три человека.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В полиции сообщили, что ночью 13 июня во время празднования Дня города Вознесенска во время движения карусели открылись крепления безопасности и поднялась ограда. В результате три человека 28, 29 лет и 21 года получили ушибы.

Еще один мужчина 33 лет порезал руку, разбив стекло кабины кассы, пытаясь остановить аттракцион.

Как уточнили в полиции, жизни и здоровью пострадавших ничто не угрожает.

Сейчас полиция общается с владельцами аттракциона и пострадавшими, проверяет документацию, опрашивает свидетелей, устанавливает местонахождение оператора и кассира, а также выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, в мае спасатели сняли 12 человек с застрявшего колеса обозрения в Луцке.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ и Центральное следственное бюро полиции Польши разоблачили нарколабораторию
Дженнифер Лопес решилась на переезд ради Бена АффлекаДженнифер Лопес решилась на переезд ради Бена Аффлека
В Харькове задержали мужчину, который разгуливал по городу с боевой гранатойВ Харькове задержали мужчину, который разгуливал по городу с боевой гранатой
Трех пациентов Одесской психбольницы вывезли "скорой" на кладбище, - ДенисоваТрех пациентов Одесской психбольницы вывезли "скорой" на кладбище, - Денисова
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: бывшая жена актера отреагировала на его новые отношенияДженнифер Лопес и Бен Аффлек: бывшая жена актера отреагировала на его новые отношения
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине за сутки от ковида полностью вакцинировались 26 382 человекаВ Украине за сутки от ковида полностью вакцинировались 26 382 человека
Из-за падения электроопоры в Киеве перекрыли движение на улице ПухловскойИз-за падения электроопоры в Киеве перекрыли движение на улице Пухловской
С начала июня на водоемах Украины погибли 23 человекаС начала июня на водоемах Украины погибли 23 человека
В Покрове пьяный мужчина задушил ребенка из-за ссоры с матерьюВ Покрове пьяный мужчина задушил ребенка из-за ссоры с матерью
В Харькове в результате взрыва пострадали три человекаВ Харькове в результате взрыва пострадали три человека
В Херсонской области 9-летний мальчик ранил из винтовки свою бабушкуВ Херсонской области 9-летний мальчик ранил из винтовки свою бабушку
В Польше в результате аварии лифта пострадали двое украинцевВ Польше в результате аварии лифта пострадали двое украинцев
В Днепре из-за сильных дождей подтопило более 100 домов и 200 дворовВ Днепре из-за сильных дождей подтопило более 100 домов и 200 дворов
В одном из оздоровительных лагерей в Одесской области отравились шестеро детейВ одном из оздоровительных лагерей в Одесской области отравились шестеро детей
На Харьковщине при пожаре пострадали мать с двухнедельным младенцемНа Харьковщине при пожаре пострадали мать с двухнедельным младенцем
Последние новости
Подгружаем последние новости