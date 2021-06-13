Из-за аварии на аттракционе в Николаевской области пострадали три человека

Инцидент произошел во время празднования Дня города в Вознесенске.

В городе Вознесенске на Николаевщине во время работы карусели в парке аттракционов открылись крепления безопасности и поднялась ограда. Вследствие инцидента пострадали три человека.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В полиции сообщили, что ночью 13 июня во время празднования Дня города Вознесенска во время движения карусели открылись крепления безопасности и поднялась ограда. В результате три человека 28, 29 лет и 21 года получили ушибы.

Еще один мужчина 33 лет порезал руку, разбив стекло кабины кассы, пытаясь остановить аттракцион.

Как уточнили в полиции, жизни и здоровью пострадавших ничто не угрожает.

Сейчас полиция общается с владельцами аттракциона и пострадавшими, проверяет документацию, опрашивает свидетелей, устанавливает местонахождение оператора и кассира, а также выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, в мае спасатели сняли 12 человек с застрявшего колеса обозрения в Луцке.