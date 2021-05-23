Две дозы вакцины от ковида получили 74 783 украинца

В лист ожидания вакцинации записались 582 285 человек.

За субботу, 22 мая, в Украине от коронавируса привито 3 503 человека.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Одну дозу получили 1 022 человека, полностью иммунизированы - 2 481 человек.

В течение суток работали 89 мобильных бригад и 144 пункта прививок.

"С начала прививочной кампании привито 978 033 человека, из них получили 1 дозу - 978 031 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 74 783 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 052 814 прививок", - говорится в сообщении.

По состоянию на 22 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 582 285 человек.

Напомним, новоназначенный министр охраны здоровья Виктор Ляшко заявил, что все, кто хочет получить прививку от коронавирусной болезни, смогут это сделать до конца 2021 года.

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