Процент положительных тестов на ковид в Киеве упал до уровня "зеленой" зоны

Столица тестирует лучше всех в Украине.

Коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 в Киеве по состоянию на 5 мая упал ниже 5%, что соответствует уровню "зеленой" зоны.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Столица стала первым регионом Украины, достигшим такого низкого показателя, благодаря массовому тестированию, но это не значит, что в Киеве отменят карантин.

"Зеленый" уровень эпидемической опасности, позволяющий пересмотреть подходы к противоэпидемическим ограничениям в сторону смягчения, устанавливается одновременно на всей территории Украины, если уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее 13 регионов будет ниже 50%, а процент положительных тестов на ковид (методом ПЦР и экспресс-теста) составит менее 5%.

Сейчас ниже эпидпорога находится только Винницкая область (44,9%), и только три региона, включая Киев, имеют менее 60%.

Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19, близкий к "зеленому" уровню, кроме Киева, имеют также Закарпатская область (5,8%) и Ивано-Франковская (6,5%).

Напомним, что в Украине базовым уровнем карантина является "желтый". Он предусматривает ношение масок в общественных зданиях и транспорте, обязательное ношение документов на улице, ограничение на количество участников массовых собраний, посетителей в кинотеатрах, театрах и пассажиров в общественном транспорте, ограничения на время работы заведений общественного питания и тому подобное.

Киев тоже сейчас находится в "желтой" зоне.

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