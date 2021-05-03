На Полтавщине избили журналиста, который фиксировал браконьеров-рыбаков

Местному жителю сообщили о подозрении.

На Полтавщине избили журналиста, который фиксировал браконьеров-рыбаков
Фото: podiji.ko.net.ua

В г. Кременчуг Полтавской области полицейские сообщили местному жителю подозрение за нанесение телесных повреждений журналисту во время его профессиональной деятельности.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

За помощью к полиции Полтавской области 5 марта обратился 41-летний журналист. Установлено, что он фиксировал незаконное занятие рыбным промыслом на реке Днепр. Один из мужчин, который предположительно причастен к браконьерству, причинил потерпевшему телесные повреждения.

"В ходе расследования уголовного производства с правовой квалификацией части 2 статьи 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины следователями полиции установлена личность причастного к совершенному и все обстоятельства произошедшего. Свидетели опрошены и изъяты все необходимые вещественные доказательства", - сообщил начальник отделения №1 Кременчугского районного управления полиции Араик Кочкадамян.

Материалы досудебного расследования в ближайшее время будут направлены в суд, который должен определить степень вины фигуранта и избрать вид наказания.

В случае доказательства вины судом, подозреваемому грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в центре Киева неизвестный напал на журналиста Романа Винтонива, который ведет сатирические телевизионные шоу под творческим псевдонимом Майкл Щур.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полиция задержала мужчину, который убил и расчленил своего знакомогоПолиция задержала мужчину, который убил и расчленил своего знакомого
КГГА опубликовала карантинные ограничения, которые будут действовать в Киеве с 1 маяКГГА опубликовала карантинные ограничения, которые будут действовать в Киеве с 1 мая
Полиция установила личность злоумышленника, застрелившего мужчину в ДнепреПолиция установила личность злоумышленника, застрелившего мужчину в Днепре
В Киеве откроют парк динозавровВ Киеве откроют парк динозавров
На киевлянина завели дело за убийство его псом другой собакиНа киевлянина завели дело за убийство его псом другой собаки
Блок рекламы


Похожие новости
В Индии зафиксировали мировой антирекорд по количеству больных ковидом в суткиВ Индии зафиксировали мировой антирекорд по количеству больных ковидом в сутки
Полиция задержала мужчину, который убил и расчленил своего знакомогоПолиция задержала мужчину, который убил и расчленил своего знакомого
Спасатели нашли тело киевлянина, который заблудился в Карпатах в февралеСпасатели нашли тело киевлянина, который заблудился в Карпатах в феврале
За сутки в Украине зафиксировали 7 915 новых случаев ковида, привиты 11 100 человекЗа сутки в Украине зафиксировали 7 915 новых случаев ковида, привиты 11 100 человек
Спасатели возобновили поиски киевлянина, который заблудился в Карпатах в февралеСпасатели возобновили поиски киевлянина, который заблудился в Карпатах в феврале
Мужчину, который топором разгромил кассы и полки АТБ в Мариуполе, арестовали без права залогаМужчину, который топором разгромил кассы и полки АТБ в Мариуполе, арестовали без права залога
В Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировали ни одной смерти от коронавирусаВ Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса
За сутки в Украине зафиксировали 14 277 новых случаев ковидаЗа сутки в Украине зафиксировали 14 277 новых случаев ковида
"Брачный" аферист, который обманул женщин на 1,5 млн гривень, получил шесть лет лишения свободы"Брачный" аферист, который обманул женщин на 1,5 млн гривень, получил шесть лет лишения свободы
Умер мужчина, который избил и хотел изнасиловать женщину в поезде "Мариуполь - Киев" (обновлено)Умер мужчина, который избил и хотел изнасиловать женщину в поезде "Мариуполь - Киев" (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости