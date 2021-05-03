На Полтавщине избили журналиста, который фиксировал браконьеров-рыбаков

В г. Кременчуг Полтавской области полицейские сообщили местному жителю подозрение за нанесение телесных повреждений журналисту во время его профессиональной деятельности.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

За помощью к полиции Полтавской области 5 марта обратился 41-летний журналист. Установлено, что он фиксировал незаконное занятие рыбным промыслом на реке Днепр. Один из мужчин, который предположительно причастен к браконьерству, причинил потерпевшему телесные повреждения.

"В ходе расследования уголовного производства с правовой квалификацией части 2 статьи 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины следователями полиции установлена личность причастного к совершенному и все обстоятельства произошедшего. Свидетели опрошены и изъяты все необходимые вещественные доказательства", - сообщил начальник отделения №1 Кременчугского районного управления полиции Араик Кочкадамян.

Материалы досудебного расследования в ближайшее время будут направлены в суд, который должен определить степень вины фигуранта и избрать вид наказания.

В случае доказательства вины судом, подозреваемому грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.