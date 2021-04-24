От ковида вакцинировались еще более 14 тыс. украинцев

С начала вакцинальной кампании были привиты 522 385 человек.

В пятницу, 23 апреля, в Украине от ковида вакцинировались еще 14 339 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

С начала вакцинальной кампании были привиты 522 385 человек.

"Из них получили 1 дозу - 522 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)", - говорится в сообщении.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

  • г. Киев - 1027 случаев / 1350 прививок;
  • Винницкая область - 332 случая / 494 прививки;
  • Волынская область - 346 случаев / 325 прививок;
  • Днепропетровская область - 1268 случаев / 1108 прививок;
  • Донецкая область - 754 случая / 655 прививок;
  • Житомирская область - 288 случаев / 357 прививок;
  • Закарпатская - 219 случаев / 657 прививок;
  • Запорожская область - 621 случай / 1128 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 123 случая / 383 прививки;
  • Киевская область - 815 случаев / 406 прививок;
  • Кировоградская область - 197 случаев / 299 прививок;
  • Луганская область - 255 случаев / 316 прививок;
  • Львовская область - 747 случаев / 673 прививки;
  • Николаевская область - 299 случаев / 382 прививки;
  • Одесская область - 841 случай / 948 прививок;
  • Полтавская область - 641 случай / 255 прививок;
  • Ровенская область - 518 случаев / 497 прививок;
  • Сумская область - 370 случаев / 147 прививок;
  • Тернопольская область - 268 случаев / 284 прививки;
  • Харьковская область - 964 случая / 1353 прививки;
  • Херсонская область - 201 случай / 417 прививок;
  • Хмельницкая область - 479 случаев / 719 прививок;
  • Черкасская область - 592 случая / 300 прививок;
  • Черновицкая область - 166 случаев / 550 прививок;
  • Черниговская область - 380 случаев / 336 прививок.

Добавим, прививки проводилось 285 мобильными бригадами по иммунизации и 431 пунктом вакцинации.

По состоянию на 23 апреля 2021 года в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 488 250 человек.

Напомним, мировое сообщество преодолеет отметку в 1 млрд прививок от коронавируса в ближайшие дни. По состоянию на 22 апреля сделано 966 млн прививок.

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