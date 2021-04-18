Из-за ковида умерло еще 26 киевлян

В столице за сутки зафиксировали 480 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки, 17 апреля, в Киеве выявили 480 случаев заболевания коронавирусом. Умерли 26 человек.

Об этом сообщили в Киевсовете.

В больницы столицы госпитализировали 92 пациентов с COVID-19 и 304 пациентов с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Среди заболевших 271 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 191 мужчина в возрасте от 18 до 89 лет, 9 девочек от 2 до 16 лет и 9 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет.

Выздоровели за минувшие сутки 432 человека.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 184 892. Коронавирус преодолели 115 361 житель.

За период пандемии в столице зафиксировали 4 198 летальных случаев от вируса.

Напомним, за прошедшие сутки, 17 апреля, в Украине зафиксировано 10 282 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 456 детей и 161 медработник. Летальных случаев - 250.