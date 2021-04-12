Мобильный госпиталь в Славуте начал принимать больных ковидом

Мобильный госпиталь ГСЧС, который развернули в городе Славуте, начал принимать больных с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщили в фейсбуке городской больницы Славуты.

"Сегодня в мобильный госпиталь ГСЧС, который развернут на территории Славутской городской больницы, переведены первые пациенты. В модуль госпиталя переведены пациенты из ковидных отделений больницы, которые уже были перегружены. Это пациенты, уже находившиеся на стационарном лечении в Славутской ГБ. Для лечения ковидных больных создана мобильная бригада, состоящая из двух врачей, девяти медицинских сестер и девяти санитаров", - говорится в сообщении.

На предыдущем месте в Богородчанах в этом мобильном госпитале пролечили только 18 больных.

Он был развернут в Ивано-Франковской области в конце февраля, когда регион находился на пике третьей волны. Благодаря жестким карантинным мерам ситуация быстро начала налаживаться, и 120-местный госпиталь оказался фактически невостребованным.

В начале апреля госпиталь перевезли в Славуту в Хмельницкую область. Там сейчас действуют ограничения "красной" зоны эпидемической опасности. Уровень госпитализации на 12 апреля в области самый высокий в Украине - 129 на 100 тысяч населения.

Палаточный госпиталь рассчитан на 120 пациентов. У него есть приемное отделение, блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Каждая койка оборудована индивидуальным кислородным концентратором.