На Полтавщине полиция открыла уголовное производство из-за пожара сухостоя

Огнем уничтожено около 3,5 гектаров сухостоя на лугах.

В Полтавской области полиция открыла уголовное производство по факту пожара на лугах на территории Карловской теробщины.

Об этом говорится в сообщении МВД в соцсети Facebook.

Пожар произошел 2 апреля, около 20:30, между городом Карловка и селом Поповка. По предварительным данным, огнем уничтожено около 3,5 гектаров сухостоя на лугах.

Фото: МВД

Работникам Карловского районного сектора Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось его локализовать. Пострадавших в пожаре нет.

Фото: МВД

Фото: МВД

"Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины - уничтожение или повреждение объектов растительного мира", - говорится в сообщении.

Устанавливаются причины возгорания, лица, которые могут быть причастны к пожару, а также сумма нанесенного ущерба.

Напомним, в марте в Долине нарциссов на Закарпатье занялся пожар, пожар охватил полгектара территории природного заповедника.