Харьков не будет закрывать сады и начальные классы даже в случае "красной" зоны, - мэрия

Город не планирует повторять действия Киева и Львова.

Харьков не будет закрывать сады и начальные классы даже в случае "красной" зоны, - мэрия
Фото: city.kharkov.ua

Харьковские школьники с 5 апреля возобновят обучение после весенних каникул в смешанной форме. Ученики начальных классов будут ходить в школу, а ученики 5-11 классов будут учиться дистанционно.

Об этом заявила директор департамента образования Харькова Ольга Деменко.

"Ученики 1-4 классов будут учиться стационарно с жестким соблюдением противоэпидемиологических мер. Что касается средней и старшей школы, то, учитывая эпидемиологическую ситуацию, вынуждены переводить их на дистанционное обучение. Однако, кроме занятий онлайн, учителя смогут проводить индивидуальные консультации. Например, 11-классников можно будет приглашать на консультации группами с целью качественной подготовки к ВНО", - рассказала она.

Она также отметила, что если эпидситуация ухудшится и Харьков попадет в «красную зону», ученики младшей школы все равно продолжат стационарное обучение, а детские сады будут работать в штатном режиме.

"Родители в этом вопросе нас поддерживают. Мы же понимаем, что им нужно работать, и часто малышей просто не на кого оставить. Кроме того, дистанционное обучение - это не обучение для малышей, потому что находиться столько времени за монитором компьютера вредно для их здоровья ", - отметила Деменко.

Она также подчеркнула, что сейчас из 43 тыс. дошкольников в Харькове коронавирусом болеют только восемь детей. Все они переносят болезнь в бессимптомной или легкой форме.

За последние сутки в Харькове обнаружили 343 новых случая коронавирусной болезни.

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