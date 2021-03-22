В Одессе задержали криминального авторитета из Закавказья

32-летний иностранец представлял интересы "вора в законе" из РоSSии.

В Одессе задержали криминального авторитета из Закавказья
Фото: mvs.gov.ua

В Одессе правоохранители задержали криминального авторитета из Закавказья. Он представлял интересы "вора в законе" из РоSSийской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"32-летний иностранец на территории Украины представлял интересы «вора в законе» из РоSSийской Федерации, будучи его доверенным лицом", - говорится в сообщении.

С сентября прошлого года задержанный находился в розыске за квартирную кражу и похищение наградного оружия у работника полиции.

Сотрудниками миграционной полиции была получена информация о местонахождении разыскиваемого, где в ходе обыска были изъяты орудия, указывающие на его причастность к совершению уголовных преступлений.

Мужчину взяли под стражу. Его проверяют на причастность к ряду преступлений, совершенных на территории государства. Согласно действующему законодательству Украины, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее "вора в законе" по прозвищу "Зюзя" выдворили из Украины.

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