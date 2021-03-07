Руслана рассказала о своем состоянии после прививки от коронавируса

Руслана Лыжичко вместе с другими публичными украинцами 4 марта в прямом эфире вакцинировалась от коронавируса. Это было сделано для того, чтобы повысить доверие украинцев к индийской вакцине Covishield. На следующий день после прививки Руслана на своей странице в Facebook рассказала о своем самочувствии.

Первый день после прививки, по словам артистки, прошел как обычно. Руслана не меняла своего привычного графика и продолжает активно работать. В течение дня Руслана традиционно 15 минут обливается ледяной водой, выбегает на пробежку и занимается танцами. После прививки у звезды было хорошее самочувствие и она смогла и поработать, и даже потанцевать.

По словам Русланы, после вакцинирования в прямом эфире ей начали активно звонить близкие и друзья, чтобы узнать о ее состоянии.

В комментариях к публикации украинцы неоднозначно оценили ее решение сделать себе вакцину от коронавируса. Кто-то говорит, что рано радоваться, так как после вакцины прошло мало времени. Есть и те, кто не верит, что Руслане вкололи индийский препарат.

"З таким способом життя можна було не вакцинуватися - всі віруси в жахові втікають від настільки сильних людей!", "Руся, не кажи гоп...відголоски від ваки,може бути і через місяць...", "Не бережёт себя... два дня место прививки не мочить ( любой прививки касается) и два дня без физической активности...", "А хто сказав, що вас накриє# відразу?))) Всім здоров\'я, але...не треба ....", - написали украинцы.

Кроме Русланы вакцину в прямом эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" получили телеведущий Александр Педан, двукратный чемпион мира по стронгмену Сергей Конюшок, президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, телеведущая Наталья Мосейчук и пятеро медиков.