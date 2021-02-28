Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Западной Украины

Вода поднимется на реках бассейнов Западного Буга и Припяти.

1-3 марта на реках бассейнов Западного Буга (Львовская и Волынская области) и Припяти ожидается продолжение постепенного подъема уровней воды.

Об этом говорится на странице Украинского гидрометцентра в соцсети Facebook.

Ожидается, что вода поднимется на 0,1-0,5 м над уровнями по состоянию на 8:00 28 февраля.

Местами возможно дальнейшее затопление заводей.

На реке Рата возле с. Межиречье (Львовщина) возможно начальное затопление хозяйственных построек.

Возможен выход воды на пойму в районе поста г. Дубровица реки Горынь Ровенской области.

"Возможно последующее затопление пойменных территорий в Ратновском, Любешовском, Старовижевском районах Волынской области и Заречненском районе Ровенской области", - говорится в сообщении.

Затопление приусадебных участков (двор, хозяйственных сооружений) прогнозируют в приречных населенных пунктах Ратновского района Волынской области.