Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Западной Украины
Вода поднимется на реках бассейнов Западного Буга и Припяти.
1-3 марта на реках бассейнов Западного Буга (Львовская и Волынская области) и Припяти ожидается продолжение постепенного подъема уровней воды.
Об этом говорится на странице Украинского гидрометцентра в соцсети Facebook.
Ожидается, что вода поднимется на 0,1-0,5 м над уровнями по состоянию на 8:00 28 февраля.
Местами возможно дальнейшее затопление заводей.
На реке Рата возле с. Межиречье (Львовщина) возможно начальное затопление хозяйственных построек.
Возможен выход воды на пойму в районе поста г. Дубровица реки Горынь Ровенской области.
"Возможно последующее затопление пойменных территорий в Ратновском, Любешовском, Старовижевском районах Волынской области и Заречненском районе Ровенской области", - говорится в сообщении.
Затопление приусадебных участков (двор, хозяйственных сооружений) прогнозируют в приречных населенных пунктах Ратновского района Волынской области.