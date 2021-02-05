"Львовоблэнерго" заплатит 10 млн грн из-за гибели 10-летнего мальчика в Дрогобыче

Четырем работникам Дрогобычского РЭС присудили по пять лет тюрьмы.

"Львовоблэнерго" заплатит 10 млн грн из-за гибели 10-летнего мальчика в Дрогобыче
Фото: zaxid.net

Дрогобычский горрайонный суд признал виновными в гибели 10-летнего Марка Василенко четырех работников местного РЭС. Каждому из них присудили по пять лет тюрьмы. Родители мальчика отсудили у "Львовоблэнерго" более 10 млн грн.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

13 июня 2018 года в Дрогобыче 10-летний Марк Василенко пошел на тренировку по футболу. Он переходил реку по двум металлических трубам, внутри которых спрятаны силовые кабели и которые местные использовали как мостик. Мальчик задел электрический кабель, его поразило током, что привело к смерти. Родители мальчика говорят, что этим переходом он раньше не пользовался, видимо, сделал это, потому что очень спешил на тренировку.

Виновными в смерти ребенка признали двух электромонтеров, мастера производственного участка и главного инженера Дрогобычского РЭС "Львовоблэнерго". Однако ни один из сотрудников во время судебных заседаний не признал своей вины.

За несколько дней до трагедии, 9 июня 2018 года, в Дрогобычский РЭС поступило сообщение, что при переходе реки человека ударило током. На место направили электромонтеров оперативно-выездной бригады. Они увидели, что одна из труб была сломана и в трещине был обнаженный кабель. После проверки электрики выключили кабельную линию, которая была в удовлетворительном состоянии, а поврежденную оставили под напряжением. 13 июня из-за оголенного электрического кабеля этой линии погиб 10-летний Марк Василенко.

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