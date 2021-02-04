Предварительная причина пожара в инфекционной больнице Запорожья - взрыв оборудования

В результате пожара погибла 26-летняя врач и трое пациентов.

Предварительная причина пожара в инфекционной больнице Запорожья - взрыв оборудования
Фото: zp.dsns.gov.ua

Причиной пожара в инфекционной больнице Запорожья, в результате которой погибли врач и трое пациентов, могло стать возгорание медицинского оборудования.

Об этом заявил главный врач учреждения Владимир Шинкаренко, сообщает местный сайт 067.

"Следствие устанавливает предварительные причины пожара, но мы подтверждаем, что было возгорание медицинского оборудования", - заявил Шинкаренко во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Министр здравоохранения Максим Степанов во время визита на место трагедии также сообщил, что не исключается взрыв оборудования, ведь огонь распространился очень быстро. Специалисты устанавливают причину взрыва, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Во время трагедии погибло четыре человека, еще восемь пострадали, один пациент в тяжелом состоянии. Сейчас им оказывается профессиональная медицинская помощь. Также направлена группа специалистов для психологической работы с пострадавшими. Сейчас главная задача - оперативно установить причину трагедии, сделать соответствующие выводы и сделать невозможным повторение в будущем", - отметил Степанов.

Напомним, в ночь на 4 февраля в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы произошел масштабный пожар, в результате которого погибли четыре человека.

Возбуждено дело по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Министр здравоохранения Максим Степанов срочно вылетел в Запорожье для установления обстоятельств пожара.

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