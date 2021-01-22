Житель Доманевки отрезал отцу нос, губы и пенис и ранил трех полицейских при задержании

Работники полиции задержали 36-летнего жителя поселка Доманевка (Николаевская область), который 20 января ножом отрезал своему отцу нос, губы и половой орган, а затем начал стрелять в сотрудников полиции, когда его приехали задерживать.

Человек, одетый в военную форму и бронежилет, успел ранить трех правоохранителей, сообщила пресс-служба полиции.

Для задержания на место происшествия прибыли спецназовцы КОРДа и роты полиции особого назначения, специалисты взрывотехнической службы, руководство Вознесенского районного управления полиции и местного отделения. Операция проходила в присутствии начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Сергея Шайхета и его заместителей Сергея Прудченко и Руслана Усманова.

В доме нашли растяжки, которые приводились в действие с помощью радиосвязи. Станция управления для срабатывания взрывчатки была при нем. Также в доме обнаружили устройство ночного видения, нож, балаклаву, оружие, патроны, взрывчатые устройства.

Мужчину задержали. Его действия квалифицированы по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.