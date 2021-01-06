Церемонию "Грэмми" перенесли из-за коронавируса

Академия звукозаписи США приняла решение перенести церемонию вручения музыкальной премии "Грэмми" на 14 марта из-за пандемии.

Об этом сообщили организаторы церемонии.

"После обсуждений с экспертами в области здравоохранения, ведущими церемонии и исполнителями, которые должны выступать, мы переносим трансляцию 63-й церемонии вручения награды на 14 марта 2021 года", - цитирует сообщение организаторов "Интерфакс-Украина".

Критическая ситуация с пандемией коронавируса в Лос-Анджелесе, где традиционно проходит церемония, подтверждает правильность этого решения, отметили в академии.

Первоначально церемония вручения премии "Грэмми" была запланирована на 31 января.

Ранее из-за коронавируса с февраля на апрель перенесли вручение "Оскара".