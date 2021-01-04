В Индии из-за обвала крыши в крематории погибли 25 человек
Еще 15 человек госпитализированы с травмами.
В результате обрушения крыши крематория недалеко от Дели, столицы Индии, погибло 25 человек.
Об этом сообщает India Today.
Инцидент произошел в округе Мураднагар штата Уттар-Прадеш на севере Индии. Предварительная причина обвала - сильные осадки.
По данным India Today, крыша крематория обрушилась в то время, когда более 25 человек укрылись у здания от дождя. Большинство из них были родственниками человека, которого в то время кремировали.
Еще 15 человек госпитализированы с травмами.
Спасатели несколько часов вели поиски, чтобы убедиться, что под завалами больше нет жертв.
Напомним, в августе в Индии 11 рабочих погибли при падении 70-тонного крана. Еще пять человек получили травмы. Кран упал на рабочих, участвовавших в его установке.