В Индии из-за обвала крыши в крематории погибли 25 человек

Еще 15 человек госпитализированы с травмами.

В Индии из-за обвала крыши в крематории погибли 25 человек
Фото: India Today

В результате обрушения крыши крематория недалеко от Дели, столицы Индии, погибло 25 человек.

Об этом сообщает India Today.

Инцидент произошел в округе Мураднагар штата Уттар-Прадеш на севере Индии. Предварительная причина обвала - сильные осадки.

По данным India Today, крыша крематория обрушилась в то время, когда более 25 человек укрылись у здания от дождя. Большинство из них были родственниками человека, которого в то время кремировали.

Еще 15 человек госпитализированы с травмами.

Спасатели несколько часов вели поиски, чтобы убедиться, что под завалами больше нет жертв.

Напомним, в августе в Индии 11 рабочих погибли при падении 70-тонного крана. Еще пять человек получили травмы. Кран упал на рабочих, участвовавших в его установке.

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