Полиция обещает доставить в суд обвиняемого по делу Кирилла Тлявова, который заболел ковидом

16 декабря в него заканчивается избранная мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемый в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова Иван Приходько будет доставлен в суд для избрания ему меры пресечения.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киевщины.

Очередное судебное заседание должно было состояться вчера, 14 декабря, но его перенесли на среду, 16 декабря. В то же время судья запретил судебной охране впускать фигуранта в помещение, поскольку Приходько заболел ковидом.

Судебный процесс продолжается в Переяслав-Хмельницком районном суде. У подсудимого 16 декабря заканчивается избранная мера пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому сторона обвинения подала соответствующие ходатайства на ее продолжение.

"Учитывая стабильно нормальные показатели температуры тела и сатурации, было принято решение доставить подозреваемого на судебное заседание 14 декабря. Полицейские, надев медицинские защитные костюмы и средства индивидуальной защиты, доставили подсудимого в помещение суда. Фигурант также был одет в необходимые средства защиты для полного исключения возможного распространения инфекции. Но суд принял решение о переносе судебного заседания по избранию меры пресечения на 16 декабря. Кроме того, запретил судебной охране впускать подозреваемого в помещение суда. От участия в заседании в онлайн-формате сторона защиты отказалась", - сообщили в полиции .

Правоохранители сопровождали Приходько в больницу и взяли палату под круглосуточную охрану. Завтра, 16 декабря, полицейские повторно доставят его в суд с учетом всех необходимых требований защиты для предупреждения распространения коронавируса.

"Срок меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в убийстве завершается 16 декабря этого года. И если не состоится судебное заседание, на котором будет принято решение о следующей мере пресечения, фигурант фактически будет свободен в своих действиях. Поэтому для того, чтобы не допустить такого развития событий, полицейские прилагают все усилия, чтобы фигурант прибыл на судебное заседание", - отметили в полиции.

Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком сотрудники полиции во время отдыха употребляли спиртные напитки, а потом начали стрелять по металлическим банкам и другим предметам. Во время стрельбы одна из пуль попала в пятилетнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома.

Мальчик умер в больнице через три дня.

После смерти ребенка арестовали трех подозреваемых: Владимира Петровца, Ивана Приходько и Дмитрия Кривошею. В декабре 2019 года прокуратура передала дело в суд. ГБР вручило Приходько подозрение в "убийстве, совершенном по неосторожности". Следствие считает, что именно он смертельно ранил Кирилла.