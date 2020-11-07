В Днепре из-за ковида скончался известный ветеран АТО

В Днепре из-за коронавирусной болезни скончался ветеран АТО Тарас Береза.

Об этом сообщило издание dv-gazeta.info.

Советник главы Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа отметила, что "тяжелая хроническая болезнь помешала организму Тараса побороть ковид".

Добавим, Тарас Береза был участником проекта "Жизнь после конфликта "Поддержка реинтеграции ветеранов конфликта на востоке Украины и их семей".

В Днепре его хорошо знали также как известного фотографа и дизайнера.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 ноября в Украине зафиксировано 10 746 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них детей - 316, медработников - 519.

Госпитализированы - 1470 человек, летальных случаев - 187, выписаны - 8 685 украинцев.