Тело украинского полярника, погибшего полгода назад, возвращают домой

Тело участника украинской антарктической экспедиции Василия Омеляновича вскоре доставят в Украину. Со дня его смерти прошло уже полгода.

Похоронят его 9 ноября, передает ВВС Украина.

Руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал, что процесс возвращения тела в Украину сначала осложняла антарктическая зима, а затем - бюрократические трудности.

"22 июня тело доставили из Антарктиды в Чили. Чилийские прокуратура и полиция сделали аутопсию (вскрытие. - Ред.), Был составлен акт судмедэкспертизы и свидетельство о смерти. Но они не могли выдать тело, пока формально не установлено лицо", - отметил Дик.

Для формального установления личности чилийцы попросили по каналам Интерпола прислать им отпечатки пальцев Василия.

"Украинский Интерпол потратил месяц, чтобы дать чисто формальный ответ: в базе таких отпечатков пальцев нет. Логично, ведь покойник не был разыскиваемым преступником", - говорит Евгений Дикий.

Нужно было перенаправить запрос в Государственную миграционную службу, но этого не сделали.

Позже чилийское обращение направили уже на следственные органы Малинского района, которые ведут уголовное дело по факту смерти, - туда, где жил Василий Омелянович.

"Там оно также "висело" несколько месяцев. Лишь после того, как вышел репортаж на "плюсах", отпечатки прислали", - добавляет руководитель НАНЦ.

В конце концов 15 октября состоялось формальное опознание и тело отправили самолетом из Пунто-Аренас (город на крайнем юге Чили, откуда отправляется и куда возвращается украинская экспедиция) в Сантьяго, затем - в Париж.

В Киев полярника доставят 7 ноября.

В общей сложности вся операция по возврату Василия Омеляновича домой (бальзамирование, экспертиза, хранение тела и перевозки) обошлась в 25 тыс. долларов. Их согласилась выплатить страховая компания, которая обеспечивает украинских полярников. Хотя суицид нельзя считать страховым случаем, в Антарктическом центре говорят, что удалось договориться со страховщиками о возвращении тела.

О смерти повара 25-й украинской экспедиции Василия Омеляновича стало известно 9 мая этого года. Тогда сообщалось, что причиной гибели мужчины был суицид - он повесился. Один из участников экспедиции пытался спасти полярника, но уже было поздно.

Это - первая смерть в истории украинских антарктических экспедиций.