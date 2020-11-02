Выставка “Алиса в стране чудес” в столичном парке “Победа” вновь пострадала от вандалов (фото)

Выставка &ldquo;Алиса в стране чудес&rdquo; в столичном парке &ldquo;Победа&rdquo; вновь пострадала от вандалов (фото)

Выставка “Алиса в стране чудес” в столичном парке “Победа” вновь пострадала от вандалов. На этот раз поиздевались над новыми фигурами, которые установили неделю назад. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КО “Киевзеленстрой” (*). 

“Это уже не впервые выставка "Алиса в стране чудес" в парке "Победа" страдает от вандалов. На этот раз поиздевались над новыми фигурами, которые установили неделю назад. К сожалению, подобное отношение к цветам и инсталляций мы время от времени наблюдаем чуть ли не в каждом районе Киева – и в центре, и на окраинах города”, – говорится в сообщении.

В свою очередь, в КП СЗН Днепровского района сообщили, что сегодня ночью неизвестные в прямом смысле поиздевались над конструкцией Алисы и Шляпника из выставки цветов “Алиса в стране чудес” в парке “Победа”.

Как сообщала KV, около недели назад неизвестные украли элементы цветочной конструкции “Алиса в стране чудес” в парке “Победа”. Коммунальщики просят возможных свидетелей о помощи. 

Ранее KV сообщала, что в Соломенском районе Киева начали реконструкцию парка “Орленок”. До конца 2020 года там должны обустроить новые дорожки, крытую сцену, места для игр и занятий спортом, скамейки и общественный туалет, а также озеленить территорию. Эти работы КО “Киевзеленстрой” поручило за 18,4 млн гривен выполнить ООО “СК “Строй Альянс” (ранее компания тендеры не выигрывала), которому разрешили привлечь в качестве субподрядчика подразделение “Киевзеленстроя” – КП УЗН Соломенского района. Реконструировать парк “Орленок” столичные власти решили еще 2007 году, но с тех пор только меняли заказчика работ и отменяли объявленные тендеры.

Напомним, в начале этого года KV сообщала, что у команды мэра Киева не получается реконструировать парки без скандалов, финансовых нарушений и уголовных расследований. Яркий пример – реконструкция парка “Киото” в Деснянском районе Киева. На работы в этом парке по состоянию на конец 2019 года, когда завершили третью очередь реконструкции, суммарно было потрачено уже около 100 млн бюджетных гривен. Эффективность от таких вложений зашкаливает: удручающее состояние парка, выявленные аудиторами хищения, уголовные производства на огромные суммы, строительство на части парка торгового центра. При этом, пока не пострадало ни одно должностное лицо, а впереди – очередная очередь реконструкции.

Отметим, “Киевзеленстрой” создан в 1992 году и подчинен Управлению экологии Киевской горгосадминистрации (КГГА), который с 22 мая 2020 года временно возглавляет заместитель начальника этого управления Александр Савченко. Обязанности генерального директора КО “Киевзеленстрой” исполняет Алексей Король.

За вопросы благоустройства и природной среды, включая озеленение, в Киеве отвечает заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

* КО “Київзеленбуд” (Код ЄДРПОУ: 03362123)

Фото: КО “Киевзеленстрой”


Сергей Албул, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Столичные таможенники задержали в аэропорту “Борисполь” девушку с полным чемоданом прекурсоров (фото, видео)Столичные таможенники задержали в аэропорту “Борисполь” девушку с полным чемоданом прекурсоров (фото, видео)
В Киеве снова суточный рекорд количества больных ковидомВ Киеве снова суточный рекорд количества больных ковидом
В одесском порту в контейнере с бананами обнаружили кокаин более чем на $10 млнВ одесском порту в контейнере с бананами обнаружили кокаин более чем на $10 млн
На Филиппинах полицейский умер вследствие удара боевого петухаНа Филиппинах полицейский умер вследствие удара боевого петуха
В Винницкой области от осложнений после COVID-19 умер главврач Тульчинской ЦРБ
Блок рекламы


Похожие новости
На станции метро “Вокзальная” в Киеве задержали мужчину с большим количеством расфасованных наркотиков (фото)На станции метро “Вокзальная” в Киеве задержали мужчину с большим количеством расфасованных наркотиков (фото)
Киевскую пенсионерку задержали на краже деревьев в парке РыльскогоКиевскую пенсионерку задержали на краже деревьев в парке Рыльского
В Египте от нападения акулы пострадала украинская семьяВ Египте от нападения акулы пострадала украинская семья
Патрульная полиция обнаружила ночью в лесу в Киеве подозрительных лиц с большим количеством африканского сома (фото)Патрульная полиция обнаружила ночью в лесу в Киеве подозрительных лиц с большим количеством африканского сома (фото)
В столице инспекторы ювенальной полиции задержали молодого человека за сбыт наркотиков (фото)В столице инспекторы ювенальной полиции задержали молодого человека за сбыт наркотиков (фото)
Неизвестные украли элементы цветочной конструкции “Алиса в стране чудес” в парке “Победа”Неизвестные украли элементы цветочной конструкции “Алиса в стране чудес” в парке “Победа”
В киевской больнице №17 пациент избил врача стулом (фото)В киевской больнице №17 пациент избил врача стулом (фото)
В Кагарлыкском районе исчезла вода в колодцах ряда сел из-за уничтожения реки местными жителями (фото)В Кагарлыкском районе исчезла вода в колодцах ряда сел из-за уничтожения реки местными жителями (фото)
“Муниципальная варта” задержала в столичном парке подозреваемую в краже цветов (фото)“Муниципальная варта” задержала в столичном парке подозреваемую в краже цветов (фото)
В Херсоне мужчина устроил стрельбу в парке, есть раненыйВ Херсоне мужчина устроил стрельбу в парке, есть раненый
Последние новости
Подгружаем последние новости