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2022-05-02
В Мариупольском зоопарке от роSSийских обстрелов погибли верблюды, ламы и леопард
Всего 19 животных.
Фото: t.me/vitalykoval8
В Мариупольском зоопарке от роSSийских обстрелов погибли 19 животных.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Это:
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5 верблюдов,
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3 ламы,
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6 обезьян,
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4 страуса,
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один леопард.
"Русский мир уничтожает все вокруг себя", - написал Андрющенко.
Напомним, уже в начале марта на трети площадей, принадлежащих к природно-заповедному фонду Украины, велись боевые действия.