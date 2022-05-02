В Мариупольском зоопарке от роSSийских обстрелов погибли верблюды, ламы и леопард

В Мариупольском зоопарке от роSSийских обстрелов погибли 19 животных.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Это:

5 верблюдов,

3 ламы,

6 обезьян,

4 страуса,

один леопард.

"Русский мир уничтожает все вокруг себя", - написал Андрющенко.

Напомним, уже в начале марта на трети площадей, принадлежащих к природно-заповедному фонду Украины, велись боевые действия.