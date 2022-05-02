В Мариупольском зоопарке от роSSийских обстрелов погибли верблюды, ламы и леопард

Всего 19 животных.

В Мариупольском зоопарке от роSSийских обстрелов погибли верблюды, ламы и леопард
Фото: t.me/vitalykoval8

В Мариупольском зоопарке от роSSийских обстрелов погибли 19 животных.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Это:

  • 5 верблюдов,

  • 3 ламы,

  • 6 обезьян,

  • 4 страуса,

  • один леопард.

"Русский мир уничтожает все вокруг себя", - написал Андрющенко.

Напомним, уже в начале марта на трети площадей, принадлежащих к природно-заповедному фонду Украины, велись боевые действия.

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