В Одессе задержали четырех граждан Израиля с более 120 кг кокаина

Иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Перу в Украину.

Четырех граждан Израиля с более 120 килограммами кокаина правоохранители задержали в одном из складских помещений Одессы.

Фото: mvs.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба МВД.

Установлено, что задержанные иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Перу в Украину в контейнере через Одесский морской торговый порт.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

"Следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного производства по ст. 305 УК «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, или фальсифицированных лекарственных средств». Эти мероприятия провели оперативные сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины совместно со следователями УСБУ в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры", - говорится в сообщении.

Ранее в октябре в Одессе СБУ изъяла 750 кг психотропа, который используют террористы "исламского государства".

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