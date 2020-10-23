Непал закрыл доступ на Эверест из-за карантина

В поселке Намче-Базар обнаружили первый случай заражения COVID-19.

Непал закрыл доступ на Эверест из-за карантина
Фото: фото Тараса Познія та клубу туристів «Кулуар»

В непальской деревне Намче-Базар вблизи Эвереста обнаружили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Власти страны срочно остановили транспортное сообщение с регионом.

Об этом сообщает The Himalayan.

"Сегодня (22 октября, - ред.) в Намче-Базаре было сообщено о первом случае заражения коронавирусом, после этого рейсы в район Эвереста приостановлены до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

В пятницу, 23 октября, группа врачей отправится в Намче-Базар. Медики будут собирать образцы для тестирования на COVID-19.

Намче-Базар является ключевым пунктом для альпинистов, направляющихся на Эверест.

Напомним, в феврале прошлого года Китай закрывал доступ туристов к северному базовому лагерю Эвереста из-за того, что вблизи лагеря скопилось огромное количество мусора, и его необходимо было собрать и вывезти.

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