Непал закрыл доступ на Эверест из-за карантина
В поселке Намче-Базар обнаружили первый случай заражения COVID-19.
В непальской деревне Намче-Базар вблизи Эвереста обнаружили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Власти страны срочно остановили транспортное сообщение с регионом.
Об этом сообщает The Himalayan.
"Сегодня (22 октября, - ред.) в Намче-Базаре было сообщено о первом случае заражения коронавирусом, после этого рейсы в район Эвереста приостановлены до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
В пятницу, 23 октября, группа врачей отправится в Намче-Базар. Медики будут собирать образцы для тестирования на COVID-19.
Намче-Базар является ключевым пунктом для альпинистов, направляющихся на Эверест.
Напомним, в феврале прошлого года Китай закрывал доступ туристов к северному базовому лагерю Эвереста из-за того, что вблизи лагеря скопилось огромное количество мусора, и его необходимо было собрать и вывезти.