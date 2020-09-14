Полиция Киева похвасталась снижением количества грабежей на Центральном вокзале

Полиция Киева похвасталась снижением количества грабежей на Центральном вокзале

С начала года полиция зарегистрировала 18 грабежей, совершенных на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Из них было раскрыто 14, преимущественно по горячим следам.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.

“Среди правонарушений, которые фиксируются на территории вокзала, доминируют имущественные преступления: кражи и грабежи. Так, в течение этого года зарегистрировано 18 грабежей, из которых – 14 раскрыто и подавляющее большинство – по “горячим следам”, – сказано в сообщении.

В полиции отмечают, что количество грабежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 42%. В 2019 году их было зафиксировано 43, в 2018 году – 74, в 2017 году – 55 грабежей. 

“Тенденция по снижению наблюдается и с кражами. По сравнению с прошлыми годами, их количество уменьшилось почти втрое”, – подчеркнули в Нацполиции, и сообщили, что в 2020 году следователи отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта сообщили о подозрении злоумышленникам в совершении 35 краж.

Отметим, из-за пандемии коронавируса в 2020 году железная дорога работала в ограниченном режиме. Сначала было отменено железнодорожное сообщение с иностранными государствами, а вскоре Кабмин принял решение ввести запрет на железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение.

С 31 марта “Укрзализныця” начала осуществлять бесплатные перевозки медицинских сотрудников служебными поездами, с 1 апреля – сотрудников Нацполиции, а с 3 апреля – сотрудников ГСЧС. В середине мая “Укрзализныця” сообщила, что разработала план восстановления пригородного сообщения, а междугородное сообщение начало восстанавливаться только с 1 июня.

Как сообщала ранее KV,  руководитель подразделения “Муниципальной Варты” Сергей Бондарь заявил, что на Центральном вокзале Киев-Пассажирский работники вокзальной полиции “крышуют” грабителей. В частности, один из правоохранителей препятствовал задержанию некого Руслана Хорвата, находящегося в розыске за кражи и нападение на полицейских.

Фото: пресс-служба Нацполиции


Александр Кравченко, КиевВласть

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