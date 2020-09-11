Кличко: ситуация с учебным процессом в столице - контролируемая
Только две школы закрыты на карантин.
Ситуация с учебным процессом в Киеве в условиях пандемии находится под контролем.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
"Что касается учебного процесса в столице. Пока ситуация контролируемая. Поскольку город подготовил школы к работе в новых условиях. Разработали регламент работы во время пандемии. Обеспечили учебные заведения дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты. Но, поскольку вирус в городе распространяется, к работе школ и садиков будет наша особое внимание. И оперативные решения в зависимости от ситуации", - сказал Кличко.
По его словам, в Киеве работают 426 столичных школ из 428. Из-за выявленных случаев заболевания у учителей на карантин закрыли две школы в Оболонском районе.
"В 50-ти школах на дистанционное обучение перевели в общей сложности 126 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице - 174. И 83 педагога", - сообщил Кличко.
Также закрыты два детских сада - в Деснянском и в Печерском районах.
Два детских сада - на Оболони и в Днепровском районе - возобновили свою работу после карантина.
Напомним, что по решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в столице снова введут ряд ограничений, поскольку Киев оказался в "оранжевой" зоне. В частности, с 14 сентября запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц, деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 м2 помещения.