Кличко: ситуация с учебным процессом в столице - контролируемая

Только две школы закрыты на карантин.

Кличко: ситуация с учебным процессом в столице - контролируемая
Фото: facebook.com/koda.gov.ua

Ситуация с учебным процессом в Киеве в условиях пандемии находится под контролем.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Что касается учебного процесса в столице. Пока ситуация контролируемая. Поскольку город подготовил школы к работе в новых условиях. Разработали регламент работы во время пандемии. Обеспечили учебные заведения дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты. Но, поскольку вирус в городе распространяется, к работе школ и садиков будет наша особое внимание. И оперативные решения в зависимости от ситуации", - сказал Кличко.

По его словам, в Киеве работают 426 столичных школ из 428. Из-за выявленных случаев заболевания у учителей на карантин закрыли две школы в Оболонском районе.

"В 50-ти школах на дистанционное обучение перевели в общей сложности 126 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице - 174. И 83 педагога", - сообщил Кличко.

Также закрыты два детских сада - в Деснянском и в Печерском районах.

Два детских сада - на Оболони и в Днепровском районе - возобновили свою работу после карантина.

Напомним, что по решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в столице снова введут ряд ограничений, поскольку Киев оказался в "оранжевой" зоне. В частности, с 14 сентября запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, кроме гостиниц, деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 м2 помещения.

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