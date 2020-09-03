Задержаны подозреваемые в минировании офисного помещения в центре Киева (фото)

Задержаны подозреваемые в минировании офисного помещения в центре Киева (фото)

Правоохранители задержали в столице двух мужчин, которые подозреваются в минировании офисного помещения на ул. Большой Васильковской 9 августа. При обысках у них обнаружили взрывчатку и патроны. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.

“В ходе досудебного расследования правоохранители установили лиц, причастных к этому преступлению, и задержали их. Ими оказались двое мужчин, 1981 и 1982 г.р. Один из них бывший правоохранитель, второй – проходил службу в зоне АТО”, – сказано в сообщении.

Вчера, 2 сентября, по месту жительства и регистрации задержанных были проведены обыски, в ходе которых изъяты тротиловые шашки, электродетонаторы, гранаты РГД-5 и запалы к ним, более 500 патронов различного калибра и вспомогательные средства для изготовления взрывчатки.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Правоохранители устанавливают происхождение изъятого и мотивы его хранения.

Напомним, СБУ установила и задержала двух организаторов серии взрывов в Киеве. По предварительной версии следствия, участники группы, используя самодельные взрывные устройства, устроили взрыв у входа на станцию ??метро “Шулявская” и в жилом доме на столичном Подоле. Кроме того, правоохранители обезвредили одно из устройств возле метро “Минская”, а еще одно обнаружили на сортировочной станции после анонимного звонка. Злоумышленники требовали 500 тысяч долларов.

Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

Задержаны подозреваемые в минировании офисного помещения в центре Киева (фото)
Задержаны подозреваемые в минировании офисного помещения в центре Киева (фото)
Задержаны подозреваемые в минировании офисного помещения в центре Киева (фото)
Задержаны подозреваемые в минировании офисного помещения в центре Киева (фото)
Задержаны подозреваемые в минировании офисного помещения в центре Киева (фото)
Задержаны подозреваемые в минировании офисного помещения в центре Киева (фото)
Задержаны подозреваемые в минировании офисного помещения в центре Киева (фото)
Задержаны подозреваемые в минировании офисного помещения в центре Киева (фото)
Задержаны подозреваемые в минировании офисного помещения в центре Киева (фото)
Задержаны подозреваемые в минировании офисного помещения в центре Киева (фото)

Александр Кравченко, КиевВласть

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