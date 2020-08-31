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2020-08-31
В Ивано-Франковске школьникам продлили каникулы из-за карантина
Дети не пойдут в школу как минимум 2 недели.
Фото: Цензор
Городские власти Ивано-Франковска продлили каникулы для школьников на 2 недели, чтобы не вводить дистанционное обучение из-за отнесения города к красной карантинной зоне.
Об этом сообщили на официальном Телеграм-канале "Коронавирус в регионах".
Также дети не пойдут в школы в таких регионах:
- Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской обл.
- Беляевка и Измаил Одесской обл.
- Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской обл.
- Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской обл.
- Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой обл.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине еще 2141 человек заразился коронавирусом, 30 пациентов с COVID-19 умерли, 380 - выздоровели.
Также министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что количество госпитализированных с коронавирусом возросло вчетверо за три месяца.