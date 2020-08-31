В Ивано-Франковске школьникам продлили каникулы из-за карантина

Дети не пойдут в школу как минимум 2 недели.

Городские власти Ивано-Франковска продлили каникулы для школьников на 2 недели, чтобы не вводить дистанционное обучение из-за отнесения города к красной карантинной зоне.

Об этом сообщили на официальном Телеграм-канале "Коронавирус в регионах".

Также дети не пойдут в школы в таких регионах:

Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской обл.

Беляевка и Измаил Одесской обл.

Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской обл.

Бережаны и Чертков, Бережанский район Тернопольской обл.

Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой обл.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине еще 2141 человек заразился коронавирусом, 30 пациентов с COVID-19 умерли, 380 - выздоровели.

Также министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что количество госпитализированных с коронавирусом возросло вчетверо за три месяца.