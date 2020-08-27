Украинский музыкант Сергей Бабкин заболел ковидом

Он был одним из участников музыкального шоу ко Дню независимости на Софийской площади.

Украинский исполнитель Сергей Бабкин, который был одним из участников организованного Офисом президента музыкального шоу ко Дню независимости в Киеве, получил положительный тест на коронавирус.

Об этом он сообщил в своем инстаграме.

"Друзья, мы со Снежаной получили положительные тесты на #Covid-19#. Где мы могли заразиться? Мы не знаем. Везде. Конкретного места и дня нет. Да и с теми, кто явно болел, мы не контактировали. Всегда придерживались мер предосторожности: носили маски , обрабатывали руки, соблюдали дистанцию", - написал он.

Бабкин также рассказал, что тест на коронавирус жене сделали именно в День независимости, а симптомы болезни она начала ощущать на день раньше.

Фото: www.instagram.com

"Четыре дня назад вечером Снежа почувствовала легкое першение в горле и ломоту в теле. На следующий день резко появился сухой кашель, горло не болело. Температура повысилась незначительно, до 37.1. Она немедленно позвонила нашему семейному врачу, рассказала о симптомах, Андрей Юрьевич немедленно порекомендовал сдать тест. Это был День Независимости", - написал Сергей Бабкин.

Музыкант отметил, что в день выступления чувствовал себя хорошо, а вот у жены была повышенная температура, и найти врача в Киеве (супруги живут в Харькове, - ред.) в праздничный день ей было непросто.

"Врач приехал к нам в отель ближе к вечеру. Я уже вернулся, был рядом, поддерживал и переживал за нее. Врач взял ПЦР-тест у Снежи и за компанию у меня. Хотя, повторюсь, что у меня даже намека на болезнь не было . На следующий день Снежа проснулась от страшной «ломки тела». Оно все очень болело, температура была 37. Пропало обоняние, хотя нос забит не был. И еще сильное жжение в области позвоночника, в грудном отделе. Поехали, сделали КТ и развернутый анализ крови, на всякий случай. Сегодня утром пришел положительный результат теста ... У меня вчера поднялась температура ... ", - добавил музыкант.

Бабкин отметил, что они с женой находятся на самоизоляции дома. О своей болезни предупредили всех, с кем контактировали в последние дни.

Напомним, вчера стало известно, что бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе перенес тяжелую форму коронавирусной болезни COVID-19. Он провел месяц в больнице, в частности две недели в реанимации.

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