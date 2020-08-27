Украинский музыкант Сергей Бабкин заболел ковидом

Украинский исполнитель Сергей Бабкин, который был одним из участников организованного Офисом президента музыкального шоу ко Дню независимости в Киеве , получил положительный тест на коронавирус.

Об этом он сообщил в своем инстаграме.

"Друзья, мы со Снежаной получили положительные тесты на #Covid-19#. Где мы могли заразиться? Мы не знаем. Везде. Конкретного места и дня нет. Да и с теми, кто явно болел, мы не контактировали. Всегда придерживались мер предосторожности: носили маски , обрабатывали руки, соблюдали дистанцию", - написал он.

Бабкин также рассказал, что тест на коронавирус жене сделали именно в День независимости, а симптомы болезни она начала ощущать на день раньше.

Фото: www.instagram.com

"Четыре дня назад вечером Снежа почувствовала легкое першение в горле и ломоту в теле. На следующий день резко появился сухой кашель, горло не болело. Температура повысилась незначительно, до 37.1. Она немедленно позвонила нашему семейному врачу, рассказала о симптомах, Андрей Юрьевич немедленно порекомендовал сдать тест. Это был День Независимости", - написал Сергей Бабкин.

Музыкант отметил, что в день выступления чувствовал себя хорошо, а вот у жены была повышенная температура, и найти врача в Киеве (супруги живут в Харькове, - ред.) в праздничный день ей было непросто.

"Врач приехал к нам в отель ближе к вечеру. Я уже вернулся, был рядом, поддерживал и переживал за нее. Врач взял ПЦР-тест у Снежи и за компанию у меня. Хотя, повторюсь, что у меня даже намека на болезнь не было . На следующий день Снежа проснулась от страшной «ломки тела». Оно все очень болело, температура была 37. Пропало обоняние, хотя нос забит не был. И еще сильное жжение в области позвоночника, в грудном отделе. Поехали, сделали КТ и развернутый анализ крови, на всякий случай. Сегодня утром пришел положительный результат теста ... У меня вчера поднялась температура ... ", - добавил музыкант.

Бабкин отметил, что они с женой находятся на самоизоляции дома. О своей болезни предупредили всех, с кем контактировали в последние дни.

Напомним, вчера стало известно, что бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе перенес тяжелую форму коронавирусной болезни COVID-19. Он провел месяц в больнице, в частности две недели в реанимации.