Лауреатом Букеровской премии впервые стала дебютантка

29-летняя Марика Лукас Рейневелд также самая молодая писательница, получившая такую награду.

Международную Букеровскую премию 2020 года получила Марика Лукас Рейневелд из Нидерландов. 29-летняя писательница стала первой дебютанткой, которая получила премию, а также самым молодым автором, которому присудили такую награду.

Фото: www.instagram.com/mariekelucasrijneveld/

Об э том говорится в релизе на официальном сайте премии.

Награда присуждена за дебютный роман The Discomfort of Evening ("Вечер наступает").

Фото: www.instagram.com/mariekelucasrijneveld/

В книге рассказывается история девочки Джас, живущей на ферме в Нидерландах в традиционной христианской семье. В один из зимних дней ее старший брат идет кататься на коньках и пропадает без вести. Потеря сына разрушает семью.

На английский язык книгу перевела Мишель Хатчинсон. По правилам Международной Букеровской премии, ее денежная часть - 50 тысяч фунтов стерлингов - делится пополам между автором и переводчиком.

Международную Букеровскую премию (Man Booker International Prize), основанную в 2005 году, ежегодно вручают за произведение иностранного автора, изданное на английском языке в Великобритании и Ирландии.

В 2020 году церемония объявления лауреата была перенесена с мая на август и прошла в режиме онлайн.

В прошлом году лауреатами Букеровской премии стали две писательницы. Звание лучшего писателя года разделили канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо.

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