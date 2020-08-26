У актрисы "Квартала 95" Елены Кравец обнаружили коронавирус

У всех остальных актеров и членов съемочной группы результаты тестов - отрицательные.

У актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом сообщил ее коллега, актер студии Евгений Кошевой, передает "Интерфакс-Украина".

"За несколько дней до съемок анализ нашей Елены, к сожалению, показал положительный результат на COVID-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Печально, но такие наши реалии - никто не застрахован от этого вируса. Благо у всех других актеров и членов съемочной группы результаты тестов - отрицательные", - приводит агентство слова Кошевого.

Напомним, что ранее у лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко выявили коронавирус. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Сегодня стало известно, что Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).