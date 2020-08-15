В Одессе в районе нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар

В районе Одесского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на своего корреспондента.

Черный дым поднимается с пустырей вокруг Одесского НПЗ на Известковой улице. На дороге образовалась пробка в обе стороны.

Очевидцы сообщают, что якобы горит завод по переработке вторичного сырья на Шкодовой горе.

По информации издания, на месте присутствуют несколько экипажей полиции. Пожарных пока не видно.

Собрались большие заторы на Пересыпи, спуске Маринеско, Балковской и других улицах, ведущих в сторону поселка Котовского или в обратном направлении. Причиной стали несколько ДТП и большой трафик.

В пресс-службе ДСЧС пока не комментируют инцидент.