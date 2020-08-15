В Одессе в районе нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар

Горит завод по переработке вторичного сырья.

В Одессе в районе нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар
Фото: https://dumskaya.net/

В районе Одесского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на своего корреспондента.

Черный дым поднимается с пустырей вокруг Одесского НПЗ на Известковой улице. На дороге образовалась пробка в обе стороны.

Очевидцы сообщают, что якобы горит завод по переработке вторичного сырья на Шкодовой горе.

По информации издания, на месте присутствуют несколько экипажей полиции. Пожарных пока не видно.

Собрались большие заторы на Пересыпи, спуске Маринеско, Балковской и других улицах, ведущих в сторону поселка Котовского или в обратном направлении. Причиной стали несколько ДТП и большой трафик.

В пресс-службе ДСЧС пока не комментируют инцидент.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В селе Литвиновка Вышгородского района Киевщины мужчина устроил стрельбу на улице В селе Литвиновка Вышгородского района Киевщины мужчина устроил стрельбу на улице
Вследствие взрыва в Бейруте погиб 32-летний украинецВследствие взрыва в Бейруте погиб 32-летний украинец
Коронавирус в Украине не отступает: количество заболевших за сутки превышает 1000 человекКоронавирус в Украине не отступает: количество заболевших за сутки превышает 1000 человек
В Киеве с 17 августа усилится карантинВ Киеве с 17 августа усилится карантин
Двух киевлян задержали за кражи из терминалов самообслуживания в Броварах (фото)Двух киевлян задержали за кражи из терминалов самообслуживания в Броварах (фото)
Блок рекламы


Похожие новости
В Одессе правоохранители ликвидировали подпольное казино, в которое пускали в масках по предварительной записиВ Одессе правоохранители ликвидировали подпольное казино, в которое пускали в масках по предварительной записи
В ОАЭ вспыхнул масштабный пожар на продовольственном рынке
В Одессе жители квартиры задержали вора, который сбрасывал их вещи из окнаВ Одессе жители квартиры задержали вора, который сбрасывал их вещи из окна
В ночь на 6 августа в Дарницком районе Киева проведут профилактическую промывку сетейВ ночь на 6 августа в Дарницком районе Киева проведут профилактическую промывку сетей
Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали почти 8 тыс. людейИз-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуировали почти 8 тыс. людей
В Голосеевском районе Киева установили карантинные ограничения из-за бешенства животныхВ Голосеевском районе Киева установили карантинные ограничения из-за бешенства животных
В Одессе перестали на ночь выключать уличные фонариВ Одессе перестали на ночь выключать уличные фонари
В Одессе подстанция "скорой" закрылась на карантинВ Одессе подстанция "скорой" закрылась на карантин
На Закревского в пожаре погибла женщина (видео)На Закревского в пожаре погибла женщина (видео)
Полиция задержала группу лиц, устроившую стрельбу на стройплощадке в Вышгородском районе (фото, видео)Полиция задержала группу лиц, устроившую стрельбу на стройплощадке в Вышгородском районе (фото, видео)
Последние новости
Подгружаем последние новости