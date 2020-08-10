На греческом острове из-за шторма погибли пять человек

Младенец и двое пожилых людей утонули просто в квартире.

Фото: Greek Reporter/ Korina Pantazi

В результате шторма "Талия", бушевавшего в области Эвия (Греция), погибли пять человек, еще двое числятся пропавшими без вести.

Среди погибших - 8-месячный ребенок, сообщает Greek Reporter. Также в результате наводнения погибли 85-летний мужчина и 86-летняя женщина.

Согласно сообщениям местных медиа, семья отдыхала в селе Политика в квартире на первом этаже. Мужчина, женщина и ребенок оказались в ловушке урагана, их квартиру затопило. Все трое утонули просто в квартире.

Фото: Greek government press office

Также было найдено тело 38-летнего мужчины в Бурдзи. Наводнение фактически превратило улицы в реки, что привело к повреждению домов и транспорта. О пятой жертве непогоды подробностей не сообщают.

Известно также, что при попытке эвакуировать людей из Политики в Псахну перевернулось авто полиции. В некоторых местах высота воды достигала 1,5 м.

Фото: Greek government press office

Напомним, что на этой неделе вследствие тропического шторма "Исайя" на Атлантическом побережье США погибли пять человек. Большинство жертв - из-за поваленных ветром деревьев.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Под Киевом второй день продолжаются поиски сбежавшей рысиПод Киевом второй день продолжаются поиски сбежавшей рыси
В селе Литвиновка Вышгородского района Киевщины мужчина устроил стрельбу на улице В селе Литвиновка Вышгородского района Киевщины мужчина устроил стрельбу на улице
На круизном лайнере в Норвегии произошла вспышка коронавирусаНа круизном лайнере в Норвегии произошла вспышка коронавируса
В Полтаве на строительстве многоэтажки обрушились лесаВ Полтаве на строительстве многоэтажки обрушились леса
Во Львове мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центреВо Львове мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центре
Блок рекламы


Похожие новости
Национальный художественный музей в Киеве приостановил работу из-за обвала портика (фото)
В Харьковской области из-за взрыва артснаряда времен Второй мировой погиб человекВ Харьковской области из-за взрыва артснаряда времен Второй мировой погиб человек
Из-за разлива нефти на острове Маврикий объявили режим экологической ЧСИз-за разлива нефти на острове Маврикий объявили режим экологической ЧС
В Узбекистане из-за коронавируса вступительные экзамены в вузы проведут на стадионахВ Узбекистане из-за коронавируса вступительные экзамены в вузы проведут на стадионах
Херсонскую городскую больницу закрыли на две недели из-за вспышки коронавирусаХерсонскую городскую больницу закрыли на две недели из-за вспышки коронавируса
На Киевщине три человека погибли при чистке канализационной ямыНа Киевщине три человека погибли при чистке канализационной ямы
За сутки в Киеве заболели COVID-19 еще 108 человекЗа сутки в Киеве заболели COVID-19 еще 108 человек
С необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS на песке удалось спасти трех человекС необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS на песке удалось спасти трех человек
За сутки в Украине обнаружили 1061 новый случай COVID-19, умерли 26 человекЗа сутки в Украине обнаружили 1061 новый случай COVID-19, умерли 26 человек
Во Львове из-за сообщения о минировании эвакуировали три судаВо Львове из-за сообщения о минировании эвакуировали три суда
Последние новости
Подгружаем последние новости