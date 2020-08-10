На греческом острове из-за шторма погибли пять человек

Младенец и двое пожилых людей утонули просто в квартире.

Фото: Greek Reporter/ Korina Pantazi

В результате шторма "Талия", бушевавшего в области Эвия (Греция), погибли пять человек, еще двое числятся пропавшими без вести.

Среди погибших - 8-месячный ребенок, сообщает Greek Reporter. Также в результате наводнения погибли 85-летний мужчина и 86-летняя женщина.

Согласно сообщениям местных медиа, семья отдыхала в селе Политика в квартире на первом этаже. Мужчина, женщина и ребенок оказались в ловушке урагана, их квартиру затопило. Все трое утонули просто в квартире.

Фото: Greek government press office

Также было найдено тело 38-летнего мужчины в Бурдзи. Наводнение фактически превратило улицы в реки, что привело к повреждению домов и транспорта. О пятой жертве непогоды подробностей не сообщают.

Известно также, что при попытке эвакуировать людей из Политики в Псахну перевернулось авто полиции. В некоторых местах высота воды достигала 1,5 м.

Фото: Greek government press office