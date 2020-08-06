Херсонскую городскую больницу закрыли на две недели из-за вспышки коронавируса

Пациенты могут обратиться в другие учреждения здравоохранения города.

Херсонскую городскую больницу закрыли на две недели из-за вспышки коронавируса
Фото: khoda.gov.ua

В городской больнице Херсона имени Лучанского две недели не будут принимать пациентов из-за вспышки COVID-19 среди медиков и пациентов.

Об этом сообщает Херсонская ОГА.

"В связи с выявлением вспышки коронавирусной инфекции у пациентов и медицинских работников Херсонской городской клинической больницы им. О.С.Лучанского, в заведении с 5 по 18 августа будет прекращена выписка и прием взрослых и детей планового, ургентного (неотложного) порядка, беременных, рожениц, родильниц", - говорится в сообщении.

По словам директора Департамента здоровья ОГА Виктора Короленко, сейчас уже подготовлен соответствующий приказ, регулирующий порядок обращений пациентов Днепровского района, потребности жителей которого обслуживает больница. Они смогут обратиться в другие учреждения здравоохранения города.

Сейчас в больнице уже выявлено девять больных COVID-19, среди которых шесть медработников и три пациента реанимационного отделения. У всех было отобрано более 90 проб биоматериалов, еще 97 отобрано сегодня.

Как отметил главный врач больницы Владимир Ларионов, выписывать больных будут только по результатам отрицательного ПЦР-теста. Кроме того, продолжит работу городской центр сердца, который функционирует на базе больницы. Всех его пациентов и медицинских работников сейчас также тестируют на коронавирус.

Напомним, что в июле из-за обнаружения COVID-19 у врача закрыли родильное отделение в Житомирской области. Всех рожениц направляли в областной перинатальный центр. Также в июле из-за вспышки вируса закрывали психиатрическую больницу в Одесской области. Заболевание обнаружили у одного медика и семи пациентов этой больницы.

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