Полицейские сообщили о подозрении “смотрящему” по одному из городов Киевщины

Оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции и следователи ГУ Нацполиции в Крыму сообщили о подозрении так называемому “смотрящему” по одному из городов Киевской области. Голосеевский райсуд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 600 тыс. гривен.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Департамента стратегических расследований Нацполиции.

“К полицейским обратился гражданин и сообщил, что от него требуют деньги и передачу прав на имущество. При этом угрожают применить насилие к нему и членам его семьи”, – сказано в сообщении.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что подозреваемый, будучи неоднократно судимым за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, позиционировал себя “смотрящим” по одному из городов столичного региона.

В полиции сообщили, что по предварительному сговору с другими лицами, в том числе из криминальной среды, задержанный требовал от потерпевшего передать ему и сообщникам более 500 тыс. долларов, якобы гарантируя не применять к потерпевшему и членам его семьи мер физического и психологического воздействия.

В случае невыполнения его требований подозреваемый угрожал физической расправой и уничтожением имущества потерпевшего.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

Напомним, в результате проведенной 15 июля в Киеве спецоперации был освобожден похищенный 1 июля в столице бизнесмен Сергей Ткаченко. Задержаны пятеро подозреваемых в причастности к данному преступлению.

Фото: фейсбук Департамента стратегических расследований Нацполиции