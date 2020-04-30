В Харькове двум полицейским сообщили о подозрении в сокрытии убийства

Сообщается, что правоохранители узнали об убийстве сразу же после его совершения, но не составляли соответствующие рапорты.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили двум оперуполномоченным полиции Харьковской области о подозрении в сокрытии особо тяжкого преступления (ч.1 ст.396 Уголовного кодекса).

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, полицейские пытались скрыть убийство девушки, которое произошло 29 июня 2019 года в Харькове.

Отмечается, что правоохранители узнали об убийстве сразу же после его совершения, но не составляли соответствующие рапорты о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований. Из-за этого тело убитой обнаружили только на 10-й день после преступления.

Также следствием установлено, что один из оперуполномоченных встречался с отцом подозреваемого в совершении убийства.

Кроме того, материалы допроса одного из свидетелей не были приобщены к материалам уголовного производства.

"Действия подозреваемых привели к затягиванию расследования особо тяжкого преступления и потере вещественных доказательств", - подчеркнули в ГБР.

Фото: dbr.gov.ua

В случае доказательства вины, полицейским грозит наказание в виде ареста сроком до трех месяцев или ограничение свободы сроком до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, в июне 2019 года в Харькове несовершеннолетний парень после конфликта со своей знакомой привел ее в безлюдное место, где нанес ей многочисленные телесные повреждения, в результате которых девушка умерла. Чтобы избежать ответственности, убийца закопал тело. Труп нашли только через 10 дней.

В настоящее время обвинительный акт в отношении убийцы уже направлен в суд. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.