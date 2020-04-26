В Черновицком изоляторе произошел бунт из-за инфицированного заключенного

Администрация применила физическую силу, несколько заключенных нанесли себе телесные повреждения.

В Черновицком изоляторе произошел бунт из-за инфицированного заключенного
Фото: verge.zp.ua

В Черновицком следственном изоляторе в ночь на 25 апреля произошел бунт из-за новоприбывшего заключенного с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в своем телеграмм-канале.

Ее региональный представитель Леонид Мельников совершил внеплановый визит в СИЗО.

"Во время визита установлено, что около 23 часов 24 апреля, заключенные, содержащиеся в учреждении, начали выражать массовое недовольство принятием в СИЗО новоприбывшего заключенного с подтвержденным диагнозом - коронавирусная болезнь COVID-19", - говорится в сообщении.

По словам администрации учреждения, заключенные выражали возмущение, призывы к неповиновению и баррикадировались.

В 6 утра 25 апреля руководитель учреждения объявил сбор личного состава по тревоге. В 8:00, при смене дежурства, заключенные с трех камер не пускали персонал в помещения.

"Поэтому к семи заключенным применена физическая сила, а к одному из них - специальные средства (наручники). В знак протеста трое заключенных нанесли себе телесные повреждения, порезав предплечья. Один из заключенных имел венозное кровотечение. Для оказания ему помощи была вызвана карета скорой медицинской помощи, а сам заключенный был вывезен за пределы СИЗО", - рассказала Денисова.

Сейчас в учреждении проводится служебная проверка.

Больной коронавирусом находится в отдельной камере, в изолированном блоке. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Напомним, в начале марта карантин из-за коронавируса привел к тюремному бунту в Италии. Заключенные захватили лазарет и наелись наркотиков. Несколько человек умерли от передозировки.

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