В Закарпатской области из-за сильного ветра обесточены 11 населенных пунктов

На местах работают аварийные бригады.

В Закарпатской области из-за сильного ветра обесточены 11 населенных пунктов
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

На Закарпатье в результате порывистого ветра и дождя обесточены 11 населенных пунктов, пострадавших нет.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в фейсбуке.

"После обеда 25 апреля на территории области наблюдались неблагоприятные погодные условия (порывистый ветер и дождь), в результате которых произошло падение деревьев и обесточивание населенных пунктов. Так, по состоянию на 17:15 зафиксировано обесточивание 11 населенных пунктов в Хустском (три полностью, один частично), Береговском (четыре полностью, один частично), Виноградовском (один полностью) и Великоберезнянском (один частично) районах", - говорится в сообщении.

На местах работают аварийные бригады, которые восстанавливают электроснабжение.

Сообщается также, что сильный ветер повалил деревья на дорогах в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и городе Мукачево.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

"Для ликвидации последствий падения деревьев и веток на места привлечены спасатели местных пожарно-спасательных подразделений. Все деревья распылены и отстранены от мест их падения. Информации о пострадавших в не поступало", - добавили в ГосЧС.

Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

Напомним, ранее в Киеве из-за сильного ветра упала часть временной конструкции на Подольском мосту.

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