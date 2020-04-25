В украинской армии за сутки обнаружили шесть новых случаев коронавируса

Четверо больных нуждались в госпитализации.

В украинской армии за сутки обнаружили шесть новых случаев коронавируса
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

За последние сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили шесть новых случаев коронавируса. Об этом сообщило Командование медицинских сил ВСУ в фейсбук.

"Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, один работник ВС Украины находится в состоянии средней тяжести. Все больные получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

Одного больного госпитализировали в Военно-медицинский центр в Виннице, еще одного - в Надворнянскую центральную больницу, двух - в Черновицкий военный госпиталь.

Двое больных из Львовской и Ивано-Франковской областей лечатся дома под наблюдением медицинской службы.

Сейчас коронавирусом болеют 37 военнослужащих, 18 - выздоровели. На изоляции находятся 328 человек. Двое военных умерли: 16 апреля во Львове от коронавируса скончался сотрудник Вооруженных сил Украины. 6 апреля умерла служившая в армии жительница города Надворная Ивано-Франковской области.

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