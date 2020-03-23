Необходимые во время карантина телефоны (список)
Украинские ведомства опубликовали список телефонов, по которым граждане смогут обращаться по всем интересующим вопросам во время ограничительных мер для предотвращения распространения коронавируса. Обратиться можно также и на горячие линии, созданные в каждой из областей.
Об этом
Так, в таблице представлены телефоны горячих линий, врачей и бесплатной правовой помощи. Также помощь могут получить лица, недавно прибывшие из других стран.
Опубликованы телефоны горячих линий COVID-19, созданных во всех областях Украины и Киеве.
Напомним, что за прошедшие сутки в Украине было выявлено 26 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине зафиксировано уже 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В Киеве за сутки было выявлено 20 новых случаев заболевания.
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