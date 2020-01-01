Полиция: новогодняя ночь прошла без особых нарушений

Патрульные отработали 2716 вызовов, из них 335 - о нарушении тишины.

Полиция: новогодняя ночь прошла без особых нарушений
Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Патрульная полиция в новогоднюю ночь не зафиксировала существенных нарушений публичной безопасности.

Об этом говорится в фейсбуке патрульной полиции.

"На ночную смену заступили 2040 стражей порядка. Мы обеспечивали публичную безопасность и правопорядок на улицах, центральных площадях наших городов, патрулировали автодороги Украины. Мы отработали 2716 вызовов, из них 335 - о нарушении тишины. Ночная смена прошла без особых нарушений публичной безопасности нашими гражданами", - сказано в сообщении.

По данным Национальной полиции, в новогоднюю ночь были запланированы 910 праздничных мероприятий в 702 населенных пунктах Украины.

В связи с этим на улицы вышли не только патрульные, но и дополнительные наряды полицейских и гвардейцев.

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