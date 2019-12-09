Мисс Вселенная 2019 стала уроженка Южной Африки

Она является активисткой против гендерного неравенства.

Победительницей конкурса Мисс Вселенная 2019 стала 26-летняя Зозибини Тунци из Южной Африки. Она является специалистом по связям с общественностью и активисткой, выступающей против гендерного неравенства и насилия, пишет СNN.

"Я выросла в мире, где женщина, похожая на меня - со своим типом кожи и волосами - никогда не считалась прекрасной. Я думаю, что это должно прекратиться сегодня", - заявила она в заключительной речи.

Мисс Вселенная 2019
Фото: Twitter Zozibini Tunzi
Мисс Вселенная 2019

Второе место заняла мисс Пуэрто-Рико Мэдисон Андэрсон, а третье - мисс Мексика София Арагон.

"Если вы не используете свою красоту для жизненной миссии, это просто пустой орнамент", - заявила мексиканка.

Украинка Анастасия Суббота в топ-20 не вошла.

Your new Miss Universe!!!! ??#MissUniverse2019 pic.twitter.com/vqcZXjY7Zg

— Miss Universe (@MissUniverse) December 9, 2019

Напомним, у представительницы Украины на конкурсе Мисс Вселенная возникли проблемы с получением визы США. В посольстве ей заявили, что аналогичные документы были поданы другими девушками. После публичной огласки и обращений к послу, Анастасия Суббота получила разрешение на пребывание в Штатах.

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