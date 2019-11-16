В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн

Задержан один из двух грабителей.

В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
Фото: https://www.facebook.com/pol.kyivregion/

Полиция задержала мужчину, который ограбил магазин меха в Белой Церкви на 130 тысяч гривен. Об этом информирует местная полиция.

"В 5:40 утра в полицию позвонил случайный прохожий, который сообщил, что неизвестные повредили двери и ворвались в местный магазин меха. Злоумышленникам хватило 50 секунд, чтобы забрать товар", - говорится в сообщении.

По словам владельцев магазина, похищено 12 шуб стоимостью более 130 тысяч гривен.

Благодаря камерам уличного видеонаблюдения «Безопасный город» удалось установить, что воры двигались на автомобиле Mitsubishi в направлении столицы.

Позже одного из злоумышленников с шубами задержали неподалеку от его места жительства. Им оказался 43-летний житель Киева, который в прошлом уже имел проблемы с законом за аналогичные преступления.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.185 (кража с проникновением в жилище или иное помещение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет.

Второго соучастника преступления разыскивают.

Напомним, в Харькове полицейский избил мужчину и украл у него золотую цепочку. Злоумышленником оказался 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Жительница Киевской области пыталась заказать убийство любовницы мужа за $10 тыс.Жительница Киевской области пыталась заказать убийство любовницы мужа за $10 тыс.
В Черниговской области полиция задержала браконьеров, убивших лосяВ Черниговской области полиция задержала браконьеров, убивших лося
В Польше двух украинских заробитчан нашли мертвыми в ангаре для овощейВ Польше двух украинских заробитчан нашли мертвыми в ангаре для овощей
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали ракУ телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
В Киеве задержали группу липовых коллекторовВ Киеве задержали группу липовых коллекторов
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве подожгли несколько магазинов "Молоко от фермера"В Киеве подожгли несколько магазинов "Молоко от фермера"
Из галереи в США вор за 32 секунды вынес гравюру Сальвадора ДалиИз галереи в США вор за 32 секунды вынес гравюру Сальвадора Дали
В Полтавской области ограбили церковьВ Полтавской области ограбили церковь
В Киеве на Дорогожицкой горела крыша магазина "Сильпо"В Киеве на Дорогожицкой горела крыша магазина "Сильпо"
В Ровенской области 12 человек отравились магазинными сладостямиВ Ровенской области 12 человек отравились магазинными сладостями
Двое мужчин в масках и с оружием ограбили дом предпринимателя в Черкасской областиДвое мужчин в масках и с оружием ограбили дом предпринимателя в Черкасской области
Из-за конфликта с предпринимателем мужчина поджег его грузовик и бросил гранату в кафе-магазин под РовноИз-за конфликта с предпринимателем мужчина поджег его грузовик и бросил гранату в кафе-магазин под Ровно
Львовский застройщик пообещал восстановить уничтоженную у магазина "Океан" мозаикуЛьвовский застройщик пообещал восстановить уничтоженную у магазина "Океан" мозаику
Умер основатель сети магазинов JYSKУмер основатель сети магазинов JYSK
Во Львове вооруженный мужчина в балаклаве ограбил продуктовый магазинВо Львове вооруженный мужчина в балаклаве ограбил продуктовый магазин
Последние новости
Подгружаем последние новости