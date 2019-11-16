В Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 человек

Люди в масках захватили помещение на проспекте Героев Сталинграда и забаррикадировались.

В Киеве спецназ взял штурмом квартиру и задержал 17 человек

В Киеве спецназ полиции задержал 17 мужчин в балаклавах, которые забаррикадировались в квартире в Оболонском районе.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В киевскую полиции поступило сообщение, что неизвестные захватили помещение, расположенное на проспекте Героев Сталинграда. На месте происшествия потерпевшая рассказала правоохранителям, что услышала шум в коридоре, после чего входные двери открылись и в квартиру забежало около двадцати мужчин в масках. Неизвестные вытолкнули из дома хозяйку с дочерью и закрылись изнутри", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что уже два года идут судебные процессы по денежному обязательству, а этой семье неоднократно угрожали. В дальнейшем долг передали третьим лицам, но никаких документов о принудительном выселении не было.

Переговоры с мужчинами в квартире были безрезультатными, отметили в пресс-службе. Поэтому спецназу пришлось штурмом брать помещение. Всех, кто был внутри, задержали и доставили в отделение полиции.

"Кроме того, после задержания правонарушителей у хозяйки квартиры и ее дочери исчезли ювелирные украшения и ценные вещи", - добавили в полиции.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. 356 (самоуправство) и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Накануне сообщалось, что в Киеве задержали группу липовых коллекторов. Двое участников банды оказались экс-правоохранителями.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Жительница Киевской области пыталась заказать убийство любовницы мужа за $10 тыс.Жительница Киевской области пыталась заказать убийство любовницы мужа за $10 тыс.
Известный в РФ историк убил и расчленил свою студенткуИзвестный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
В Черниговской области полиция задержала браконьеров, убивших лосяВ Черниговской области полиция задержала браконьеров, убивших лося
В Польше двух украинских заробитчан нашли мертвыми в ангаре для овощейВ Польше двух украинских заробитчан нашли мертвыми в ангаре для овощей
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали ракУ телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве похитили главу "Укрэксимбанка", - СМИВ Киеве похитили главу "Укрэксимбанка", - СМИ
В Киеве заметили мужчину с леопардом на поводкеВ Киеве заметили мужчину с леопардом на поводке
Госпогранслужба задержала иностранца в церковной рясе, который в розыске ИнтерполаГоспогранслужба задержала иностранца в церковной рясе, который в розыске Интерпола
В Киеве задержали группу липовых коллекторовВ Киеве задержали группу липовых коллекторов
Суд вынес первый в Киеве приговор за домашнее насилиеСуд вынес первый в Киеве приговор за домашнее насилие
В Киеве подожгли несколько магазинов "Молоко от фермера"В Киеве подожгли несколько магазинов "Молоко от фермера"
В РоSSии студент устроил стрельбу в колледже, погибли два человекаВ РоSSии студент устроил стрельбу в колледже, погибли два человека
"Минеру" Моста метро в Киеве продлили арест на два месяца"Минеру" Моста метро в Киеве продлили арест на два месяца
В Киеве должник стрелял в сотрудников банка, которые пришли к нему из-за невыплаты кредитаВ Киеве должник стрелял в сотрудников банка, которые пришли к нему из-за невыплаты кредита
В Киеве мужчина поджег себя посреди зала игровых автоматовВ Киеве мужчина поджег себя посреди зала игровых автоматов
Последние новости
Подгружаем последние новости