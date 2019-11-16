Подозреваемый в избиении детей в одесском приюте полицейский уволен

Такое решение принято по результатам служебного расследования.

?Подозреваемый в избиении детей в одесском приюте полицейский уволен
Архивное фото
Фото: hayeli.am

Руководство полиции Одесской области уволило ювенального инспектора Андрея Крецул, которого обвиняют в избиении детей в приюте "Свитанок".

Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

"По результатам служебного расследования его (Крецул -ред.) уволили. То есть во время служебного расследования его отстранили, а по результатам - уволили. Такое решение было принято на этой неделе ", - рассказал начальник ювенальной превенции полиции области Виталий Капуляк.

Об издевательствах над детьми в одесском центре социально-психологической реабилитации "Свитанок" сообщила активистка и бывшая сотрудница местной полиции Зоя Мельник. Она заявила, что детей били воспитатели центра и полицейский Хмельницкого отдела Андрей Крецул. По словам активистки, из-за насилия дети неоднократно убегали из приюта.

Напомним, в августе прошлого года одесскому приюту "Свитанок" назначили проверку из-за жалоб детей на побои. Скандал вокруг приюта поднялся после публикации Мельник. Активистка познакомилась с девочкой из приюта, которая рассказала, что воспитатели применяют к ней методы физического воздействия. Когда видеозапись показаний девочки попала в сеть, полиция открыла уголовное производство по 126 статье УК (побои и истязание).

Директор службы по правам детей Одесской ОГА Алла Кирияк отказалась признать, что в приюте бьют детей. "Если бы действительно существовали факты насилия в отношении детей, такая информация сразу была бы передана детьми тем, кому они доверяют: психологу, заведующему, волонтерам, другим лицам", - заявляла она в комментарии LB.ua.

По ее словам, ни одного сигнала за последние три года о фактах насилия со стороны персонала не поступали. 9 августа прошлого года Кирияк отстранили от занимаемой должности.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Жительница Киевской области пыталась заказать убийство любовницы мужа за $10 тыс.Жительница Киевской области пыталась заказать убийство любовницы мужа за $10 тыс.
Известный в РФ историк убил и расчленил свою студенткуИзвестный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
В Черниговской области полиция задержала браконьеров, убивших лосяВ Черниговской области полиция задержала браконьеров, убивших лося
В Польше двух украинских заробитчан нашли мертвыми в ангаре для овощейВ Польше двух украинских заробитчан нашли мертвыми в ангаре для овощей
У телеведущей Аллы Мазур диагностировали ракУ телеведущей Аллы Мазур диагностировали рак
Блок рекламы


Похожие новости
В Харькове 22-летний полицейский отдела в метро открыл стрельбу на станцииВ Харькове 22-летний полицейский отдела в метро открыл стрельбу на станции
В Харькове полицейский избил мужчину и украл у него золотую цепочкуВ Харькове полицейский избил мужчину и украл у него золотую цепочку
В Луганской области во время конвоирования в СИЗО сбежал подозреваемыйВ Луганской области во время конвоирования в СИЗО сбежал подозреваемый
Полиция и ГБР расследуют факты пыток и сексуального насилия в одесском приютеПолиция и ГБР расследуют факты пыток и сексуального насилия в одесском приюте
В Запорожье женщина ранила ножом трех своих детей и пыталась покончить с собойВ Запорожье женщина ранила ножом трех своих детей и пыталась покончить с собой
Гражданин по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в одесском ПолитехеГражданин по имени Хуй отстоял свое право и защитил диссертацию в одесском Политехе
В Полтаве пьяный полицейский избил прохожегоВ Полтаве пьяный полицейский избил прохожего
В Киевской области за развращение детей задержали тренера по футболу, который скрывался 4 годаВ Киевской области за развращение детей задержали тренера по футболу, который скрывался 4 года
Количество детей без прививок от кори в Киеве за год уменьшилось почти вдвое, - КГГАКоличество детей без прививок от кори в Киеве за год уменьшилось почти вдвое, - КГГА
В Житомире на детей упал металлический баннерВ Житомире на детей упал металлический баннер
Последние новости
Подгружаем последние новости