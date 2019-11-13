В Польше двух украинских заробитчан нашли мертвыми в ангаре для овощей

Погибшие - дядя и племянник из Тернопольской области.

Тела двух украинцев в возрасте 28 и 46 лет, найдены в Польше в большом ангаре для хранения фруктов и овощей, наполненном азотом, без доступа кислорода.

Сначала информацию о гибели заробитчан обнародовали польские СМИ . После ее подтвердила руководитель консульского отдела Посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса, передает Укринформ.

"Полиция сообщила нам об этом случае. Двое погибших родом из Тернопольской области, и они являются родственниками: дядя и племянник", - сообщила Крыса.

По ее словам, мужчины легально работали в Польше .

Дипломат сообщила, что вскрытие тел состоится в среду, а их вывоз в Украину планируется на четверг.

По данным польских СМИ , обстоятельства смерти граждан Украины в населенном пункте Садковице Лодзинского воеводства расследует районная прокуратура города Рава Мазовецкая.

Полиции об обнаружении тел сообщили в воскресенье.