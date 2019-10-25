Мигранты, найденные мертвыми в фуре возле Лондона, были гражданами Китая

Контейнер грузовика прибыл из бельгийского порта.

Мигранты, найденные мертвыми в фуре возле Лондона, были гражданами Китая
Фото: essex.police.uk

39 мигрантов, которых нашли мертвыми в фуре возле Лондона, были гражданами Китая, пишет BBC.

Автомобиль болгарской регистрации был припаркован в промышленной зоне городка Грейс, расположенного рядом со столицей Великобритании. Сам прицеп-контейнер прибыл из бельгийского порта Зебрюгге.

Британская полиция задержала водителя грузовика, его зовут Мо Робинсон, он из североирландского города Портадаун. Пока не ясно, какое отношение он имеет к гибели людей.

Также не известно, как и когда погибшие оказались в контейнере грузовика - в Бельгии или уже в Великобритании.

Правоохранительные органы не исключают, что к гибели людей в грузовике могут быть причастны организованные преступные группы.

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