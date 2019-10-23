В пригороде Киева похитили младенца
В регионе объявлен план-перехват.
В поселке Коцюбинское, которое расположено внутри Киева, похитили младенца.
Как сообщает паблик "Киев оперативный", похитительница связалась с матерью ребенка по вайберу, ее контакты нашла в группе помощи мамам. Утром 23 октября она приехала познакомиться, после чего они пошли вместе с ребенком на почту.
Мама доверчиво оставила малыша женщине и зашла на почту, а когда вышла - женщины с малышом не оказалось.
Полиция Киевской области Николай Жукович подтвердила эту информацию, в регионе начали план-перехват.
Ребенок был одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязанную шапку.
Женщина приехала на серебристом Daewoo Lanos.
Напомним, в октябре 2017 года на севере Киева 20-летняя женщина украла с территории детского сада двухмесячного ребенка. Отец пришел забирать старшую дочь и оставил коляску с младшей девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины.
Похитительницу задержали и отправили под суд.
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Общество
23.10.2019 13:17
23.10.2019 13:18