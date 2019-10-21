В Запорожской области госпитализированы двое полицейских из-за натравленной на них собаки

Впоследствии хозяина собаки задержали.

В Запорожской области госпитализированы двое полицейских из-за натравленной на них собаки
Фото: krapka.club

В Мелитопольском районе Запорожской области госпитализировали двоих полицейских, на которых натравили собаку. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции области.

По данным ведомства, в ночь с 20 на 21 октября два инспектора сектора реагирования патрульной полиции выехали на вызов в Мелитопольский район. По прибытию на место вызова, хозяин частного дома специально спустил на них свою собаку.

Полицейские доставлены в больницу, 47-летнего хозяина собаки задержали.

По данному факту открыто досудебное производство по признакам ч.2 ст. 345 Уголовного кодекса (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Напомним, в августе в Запорожской области изъяли партию марихуаны на сумму более 20 млн гривен. Незаконный ежемесячный доход группы составлял около 1,5-2 миллионов гривен. Дельцы так сбывали наркотики в течении двух лет.

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