Суд отправил в психбольницу мужчину, нападавшего на прохожих киевлян с ножом

Его действия квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса.

Суд отправил в психбольницу мужчину, нападавшего на прохожих киевлян с ножом

Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде помещения в психиатрическое учреждение мужчине, задержанному по подозрению в нападении с ножом на прохожих.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киева.

Отмечается, что его действия квалифицированы по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

"Продолжается досудебное следствие, в ходе которого собираются доказательства возможной причастности подозреваемого к другим эпизодам", - сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе Днепровского райсуда Киева уточнили, что подозреваемый помещен в психиатрическое учреждение до 15 декабря.

"Подозреваемый Кулешов Дмитрий Иллич помещен в Киевскую городскую психоневрологическую больницу №3, сроком на 60 дней, то есть до 15 декабря 2019 года", - сообщила пресс-служба суда в фейсбуке.

Напомним, ранее сегодня полиция задержала 26-летнего мужчину, которого подозревают в нападениях с ножом на прохожих. В течение месяца от действий задержанного пострадали несколько человек, один из которых скончался.

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